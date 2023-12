Tra poche settimane ricorrerà il triste anniversario dell’incidente di Michael Schumacher sulle piste da sci di Meribel, l’ultima volta che il sette volte campione del mondo, è stato visto o sentito pubblicamente. Jean Todt, che ha vissuto i momenti gloriosi del tedesco alla Ferrari, è uno dei pochi amici di famiglia a cui è permesso visitare regolarmente “Schumi”. Intervistato da “L’Equipe”, alla domanda se sente la mancanza del campione, l’ex presidente della FIA ha replicato:

“Michael è qui, quindi non mi manca. Non è più il Michael di prima. È diverso ed è magnificamente sostenuto da sua moglie e dai suoi figli che lo proteggono. La sua vita ora è diversa e ho il privilegio di poter condividere momenti con lui. Questo è tutto quello che c’è da dire. Purtroppo il destino lo ha colpito dieci anni fa e non è più il Michael che conoscevamo in Formula 1”.