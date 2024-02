Formula 1 | Williams, test finiti per Logan Sargeant

Qualche problemino in più del previsto per la Williams, che in Bahrain ha chiuso ieri i test con Logan Sargeant. In questo momento in pista c’è Alexander Albon, il quale sarà a bordo della FW46 per tutta la giornata, mentre il pilota americano ha faticato in certi frangenti anche a stare in pista. Man mano che i test sono andati avanti, il #2 ha preso più confidenza con la monoposto, completando in tutto 117 giri, ai quali vanno sommati i 21 del primo giorno, laddove la macchina ha avuto sì tanti problemi, alcuni dei quali però non sembrano essere stati ancora risolti.

Williams, c’è molto lavoro da fare

“Oggi abbiamo completato oltre 100 giri – ha commentato Dave Robson, responsabile delle prestazioni della Williams dopo la giornata di ieri. Abbiamo anche completato una simulazione di gara intera. Per gran parte del tempo la vettura si è comportata bene, facendo buoni progressi. Ci sono stati un paio di problemi, significa che ogni sessione si è conclusa prima del previsto, ma erano delle noie minori e sono in fase di risoluzione. Logan ha completato i suoi test pre stagionali: ha fatto un buon lavoro oggi e riconsegna la macchina ad Alex per l’ultimo giorno di test prima dell’inizio del mondiale. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma se domani riusciremo ad avere un’altra giornata produttiva, saremo in una buona posizione in vista delle prove libere di giovedì”.

Ancora qualche problema per Sargeant

“Abbiamo avuto ancora un paio di problemi durante la giornata, ma la bandiera rossa ci ha sicuramente aiutato – ha detto il pilota della Florida. In generale è stata una giornata positiva: ci sono stati dei buoni progressi nella giusta direzione e siamo a conoscenza del tipo di lavoro che ci aspetta. Ci sono molti segnali positivi nonostante ci siano alcune cose da sistemare, ma sono impaziente di riprendere il ritmo, poiché ho iniziato a sentirmi più a mio agio con la vettura durante la giornata. Sto lottando più del previsto con la monoposto, ma sono cose che si sistemeranno molto presto”.