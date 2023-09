Formula 1 | Williams, fiducia in Sargeant nonostante i tanti incidenti

Formula 1 Williams Sargeant – In una chiacchierata concessa alle colonne di SpeedCafè, Dave Robson – capo della performance della Williams – ha voluto spezzare una lancia a favore di Logan Sargeant, precisando come il pilota statunitense, nonostante i vari incidenti che hanno condizionato la sua seconda parte di stagione (l’ultimo nelle qualifiche di Suzuka), abbia mostrato una crescita continua, soprattutto sul piano delle performance. Una condizione importante, non notata dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, che la Williams sta valutando attentamente fin vista del 2024.

“Gli incidenti finiscono inevitabilmente sulle pagine dei giornali e sono ovviamente più visibili agli occhi dei tifosi”, ha affermato Robson. “Allo stesso modo, però, credo che tutto questo abbia un pò mascherato le sue prestazioni, le quali si sono rivelate molto constanti, soprattutto da metà stagione in acanti. Suzuka è un circuito difficile e quello delle qualifiche, considerando la complessità del tracciato, è un errore che può essere messo in conto. È stato un peccato, certo, ma credo che sia corretto dire che gli incidenti dopo Zandvoort abbiano mascherato quello che è stato chiaramente un miglioramento costante”.