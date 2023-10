Formula 1 | Williams festeggia un week-end di traguardi ad Austin

Formula 1 GP Stati Uniti Williams – Tramite le colonne del sito ufficiale della Williams, Dave Robson ha espresso tutta la propria soddisfazione per il nono e decimo posto ottenuto da Alexander Albon e Logan Sargeant nell’ultimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Il Capo delle Performance del Veicolo della scuderia inglese ha promosso a pieni voti il lavoro svolto dalla squadra ad Austin, precisando come entrambi i piloti – nonostante le premesse del week-end – siano riusciti a massimizzare le prestazioni della vettura, garantendosi due piazzamenti importanti non solo per il morale, ma anche per la classifica del mondiale Costruttori.

Williams, ricordiamo, non piazzava due vetture in top dieci dal GP d’Ungheria del 2021, mentre Sargeant ha riportato un pilota statunitense in zona punti dopo 20 anni (l’ultimo risultato di questo tipo era stato firmato da Michael Andretti nel GP d’Italia del 1993).

“Dopo le squalifiche post gara di Leclerc ed Hamilton torniamo da Austin con un doppio piazzamento in zona punti, in risultato che mancava alla squadra dal Gran Premio d’Ungheria del 2021”, ha affermato Robson. “Festeggiamo inoltre il primo piazzamento in zona punti di Logan Sargeant, Un pilota americano non tornava all’interno della zona punti dal Gran Premio d’Italia del 1993 e in quel caso fu Michael Andretti. Tra la Sprint e la corsa è stato un fine settimana impegnativo. Le condizioni tra sabato e domenica sono cambiate a causa del vento, ma entrambi i piloti sono riusciti a gareggiare vicino alla zona punti, sfruttando tutte le opportunità che cono capitate tra le loro mani”.

“Logan ha faticato venerdì, anche a causa della grande difficoltà di questa pista – amplificata anche dalla presenza del format Sprint che ha privato i piloti di chilometri utili per l’adattamento – ma alla fine è riuscito a compiere un bel salto in avanti tra sabato e domenica. Non ci aspettavamo un risultato del genere da questo week-end, ma alla fine riteniamo sia stata la giusta ricompensa per lo sforzo della squadra. AlphaTauri ha segnato dei punti qui ad Austin, ma voliamo in Messico consapevoli di occupare una buona posizione nel mondiale Costruttori”.