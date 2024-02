F1 | Test Bahrain, telaio e muso Ferrari: il confronto con Red Bull [VIDEO]

F1 Test Bahrain – Durante la seconda giornata di test pre-season in Bahrain, Matteo Bobbi ha analizzato le differenze tra il telaio e il muso di Red Bull e Ferrari, precisando come le due squadre – specialmente nel secondo caso – abbiano scelto degli approcci di costruzione totalmente differenti.

Red Bull, infatti, ha agganciato il muso nella parte più esterna del main-plate, allungandolo rispetto allo scorso anno, mentre Ferrari – come tante altre squadre presenti in griglia – ha optato per la soluzione inversa, ovvero l’aggancio nella parte più interna dell’ala. Due soluzioni differenti i cui riscontri, però, potranno essere valutati solo al termine della tre giorni di test attualmente in corso di svolgimento in Bahrain.

