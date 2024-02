F1 | Caso Horner, secco “no comment” del Team Principal in conferenza stampa [VIDEO]

F1 Horner – Presente nella classica conferenza stampa di metà giornata, Christian Horner non ha voluto rispondere alle domande incalzati della stampa in merito all’indagine interna che la Red Bull sta portando avanti nei suoi confronti (qui tutte le info), precisando come l’unica speranza comune sia quella di lasciarsi tutto questo alle spalle il più rapidamente possibile.

Nonostante i quesiti dei giornalisti e gli attacchi dei colleghi, tra cui quello pesante – e anche un pò fuoriluogo – di Zak Brown, seduto di fianco a lui, il Team Principal della Red Bull non ha voluto dedicare sulla questione nemmeno una parola, limitandosi ad un semplice “no comment”.

Un punto di vista lecito, vista la situazione ancora in corso d’opera, ma che ovviamente non placa la fame di risposte non solo della stampa, ma anche degli appassionati, vogliosi di capire che l’attuale Team Principal conserverà il proprio posto in cabina di comando a Milton Keynes.