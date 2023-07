Formula 1 | Williams, week-end in Austria positivo anche in vista di Silverstone

Formula 1 GP Austria Williams – Zero punti, ma segnali estremamente incoraggianti per la Williams al termine dell’ultimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. La compagine britannica, al Red Bull Ring, è riuscita a mostrare un ritmo simile ai concorrenti per i piazzamenti in top dieci, ottenendo indicazioni importanti che fanno ben sperare Logan Sargeant e Alexander Albon in vista dei prossimi round.

“Entrambi i piloti sono riusciti a mostrare un buon ritmo, giocandosi le posizioni all’interno della top dieci”, ha affermato Dave Robson, Head of Vehicle Performance della compagine britannica. “Purtroppo non avevamo il ritmo sufficiente per chiudere in zona punti. Le altre squadre sono state più veloci, anche se noi eravamo abbastanza vicini. La vettura in ogni caso si è comportata in modo positivo e la gestione gomme si è rivelata in linea con le nostre aspettative. Inoltre Logan è risuscito a chiudere una gara estremamente concreta, trovando a proprio agio all’interno della FW45. Sebbene il week-end sia stato condizionato dalla Sprint e dall’umido, come team siamo riusciti a raccogliere tanti dati sulla vettura e ci sono diversi aspetti che possiamo prendere in considerazione in vista del prossimo appuntamento di Silverstone”.