Formula 1 | Williams, tanti problemi di affidabilità al debutto della FW46 [VIDEO]

Formula 1 Williams FW46 – Esordio complicato per la Williams nei test in Bahrain, unica sessione di lavoro prima del debutto mondiale fissato per la settimana prossima sempre sul tracciato del Sakhir.

Sia Alexander Albon al mattino (pompa della benzina) che Logan Sargeant al pomeriggio (rottura del semiasse) sono incappati in problemi tecnici che non hanno permesso alla squadra non solo di completare il “rodaggio” della nuova monoposto, ma anche di raccogliere dati importanti in termini di set-up e bilanciamento aerodinamico. Una condizione inattesa che costringerà la compagine inglese a fare gli straordinari nelle giornate di domani e dopo-domani.

Williams, ricordiamo, ha attuato uno sviluppo estremamente aggressivo nel corso dell’inverno, lavorando soprattutto gli aspetti più deboli del pacchetto 2023. Un’approccio sicuramente lodevole, promosso dal team principali James Vowles, ma che sta provocando sulla monoposto diversi problemi di gioventù che la squadra dovrà analizzare e comprendere in vista delle prime uscite della stagione 2024.

Sargeant analizza i problemi di quest’oggi

“Non siamo riusciti a completare tutto ciò che volevamo fare oggi, ma non è stato tutto negativo. La macchina è diversa, quindi ci vuole un po’ di tempo per sistemare le cose in modo positivo. Ci sono ancora dei problemi di bilanciamento che dobbiamo analizzare e correggere, ma alla fine sembra che abbiamo risolto gran parte delle noie più importanti che ci hanno penalizzato nel 2024. Dobbiamo solo lavorare per comprendere al meglio le potenzialità del pacchetto. Ho fatto 21 giri nel pomeriggio e non vedo l’ora di tornare in vettura”.

Albon rallentato ma soddisfatto della Williams FW46

“È stata una prima giornata discreta. Fa caldo e c’è vento là fuori, quindi le condizioni non sono sempre ideali per guidare. Abbiamo avuto un problema alla pompa del carburante verso la fine della mia sessione che abbiamo risolto durante la pausa tra la mattina e il pomeriggio. Stiamo cercando di capire quanto sia diversa la macchina rispetto all’anno scorso, tuttavia, sappiamo che è ancora presto per dire com’è. Abbiamo sicuramente risolto alcuni dei nostri problemi del 2023, i, tuttavia dobbiamo ancora trovare un compromesso in termini di bilanciamento. Abbiamo davanti tre giorni di test e giro dopo giro stiamo facendo sempre più progressi”.