Formula 1 | Williams, sorrisi a metà dopo il venerdì a Città del Messico

Formula 1 GP Messico Williams – Sensazioni contrastanti per Alexander Albon e Logan Sargeant nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio del Messico, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Alla velocità mostrata al mattino, grazie ad un ottimo bilanciamento di base, ha seguito un pomeriggio ricco di alti e bassi, aspetto che dovrà spingere la scuderia inglese a lavorare in vista di FP3 e qualifiche, dove l’obiettivo resta comunque l’accesso alla Q3.

“Nelle libere del pomeriggio non siamo stati lenti, anche se il giro delle FP1 è stato davvero buono”, ha affermato il thailandese della Williams. “Siamo andati meglio del previsto e probabilmente al mattino abbiamo ottimizzato un migliore bilanciamento di base. Gli altri hanno impiegato più tempo per mettersi a posto. Con le Proto di Pirelli siamo stati veloci, ma dobbiamo capire cosa non ha funzionato con le soft. Per chi ha un basso carico aerodinamico questo circuito non è il massimo, visto che la vettura scivola parecchio, e dovremo capire come fare dei passi in avanti in vista di domani. Speriamo di lottare per la zona punti e per un piazzamento in Q3”.

Queste invece le impressioni di Sargeant: “Il ritmo c’è, ma dobbiamo sfruttarlo nel modo corretto. E’ difficile mettere la vettura nella giusta finestra di utilizzo e l’equilibrio non è il massimo considerando anche il problema dell’aria rarefatta. Non è stata una delle giornate più belle, ma alla fine tra FP1 ed FP2 siamo riusciti a compiere un bel passo in avanti. Proverò a guidare meglio già nelle FP3, ma tutto sommato stiamo andando nella giusta direzione”.