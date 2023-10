Formula 1 | GP Messico, gli highlights del venerdì all’Hermanos Rodriguez [VIDEO]

Formula 1 GP Messico highlights – Vi riportiamo i momenti più belli delle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio del Messico, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Nonostante una giornata ricca di incognite, soprattutto sul passo gara, Max Verstappen è riuscito a issarsi al comando della graduatoria dei tempi – sia al mattino che al pomeriggio – lasciandosi in quest’ultimo caso alle spalle la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc.

Quarto tempo per l’idolo di casa Sergio Perez, ben soddisfatto del comportamento della vettura dopo il venerdì, seguito da Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Esteban Ocon ed Oscar Piastri. Completa la graduatoria della top dieci George Russell. Appuntamento alle 19.30 per la terza e ultima sessione di libere all’Hermans Rodriguez prima della qualifica in programma alle 23.00, la quale si preannuncia incerta e probabilmente ricca di sorprese.