Formula 1 | Williams, in Olanda arriva l’ultimo step evolutivo sulla FW46

Formula 1 Williams GP Olanda – Grandi aspettative in casa Williams per il prossimo Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il marasma provocato dall’ufficializzazione di Carlos Sainz per la stagione 2025, la scuderia inglese è pronta a presentare in pista l’ultimo step evolutivo di questa stagione, il quale dovrebbe garantire un’incremento importante delle prestazioni della monoposto di Alexander Albon e Logan Sargeant.

Le soluzioni riguarderanno non solo l’aerodinamica, ma anche il peso stesso della monoposto, tasto dolente dell’attuale FW46. Un pacchetto a 360°, fortemente voluto da James Vowles, che sulla carta dovrebbe garantire alla squadra una lotta stabile per le posizioni all’interno della top dieci.

Williams, a Zandvoort l’ultima evoluzione della stagione

“Quest’anno portiamo a Zandvoort uno dei nostri aggiornamenti più significativi, quindi avremo bisogno di un po’ di tempo per comprendere il comportamento e il funzionamento della FW46. Speriamo di poter replicare un fine settimana simile a quello del 2023, quando abbiamo concluso la gara in ottava posizione.”