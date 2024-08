Formula 1 | GP Olanda, Alpine a caccia di punti nel week-end del debutto di Oliver Oakes

Formula 1 Alpine GP Olanda – Weekend importante per la Alpine a Zandvoort, sede del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Nel fine settimana che segna il debutto di Oliver Oakes come nuovo Team Principal, in sostituzione del dimissionario Bruno Famin, la scuderia francese cercherà di confermarsi nella zona punti. Un obiettivo primario, utile non solo per mettere a tacere le numerose voci circolate nelle ultime settimane, soprattutto riguardo alla power unit che la squadra utilizzerà a partire dal Mondiale 2026, ma anche per migliorare una classifica finora deludente e non all’altezza delle aspettative.

Ocon carico per Zandvoort

“Rientrare in pista dopo una pausa è sempre una grande emozione e l’atmosfera a Zandvoort è particolarmente straordinaria. La passione e l’energia che i tifosi olandesi portano durante il weekend possono davvero dare una spinta in più a noi piloti. Il circuito stesso è impegnativo, con le sue curve strette e l’alta velocità, ma adoro correre qui. Lo spazio per gli errori è minimo, quindi è fondamentale mantenere la massima concentrazione, e le opportunità di sorpasso sono limitate, il che rende le qualifiche cruciali per massimizzare il potenziale del weekend.”

Gasly e il punto sulla situazione in Alpine

“È fantastico tornare a Zandvoort per questa fase della stagione. Lo scorso anno è stato un weekend straordinario, culminato con un podio e una gara caotica in condizioni variabili. Ricordo con piacere quell’evento, poiché è stato il mio primo podio in un Gran Premio con Alpine. Abbiamo dovuto lavorare duramente per raggiungerlo, facendo scelte coraggiose e decisive che si sono rivelate vincenti, e devo dire che ce lo siamo meritati. Amo i circuiti della vecchia scuola, stretti e tortuosi, e questo è davvero implacabile. Non c’è margine di errore, rendendo ogni giro emozionante sia per i piloti che per i tifosi olandesi, sempre entusiasti. Anche se è possibile sorpassare su questa pista, è molto difficile, quindi le qualifiche e la strategia saranno fondamentali. Non vedo l’ora di tornare al volante questo fine settimana e riprendere a correre.”