F1 | Albon: “Vowles è l’uomo giusto per la Williams”

Alexander Albon non ha dubbi. Per il pilota thailandese, cresciuto nell’Academy Red Bull e al terzo anno come pilota titolare Williams, James Vowles è la persona giusta per guidare la scuderia di Grove. Albon infatti ne ha esaltato le qualità, sia umane che professionali, ritenendo che sia il profilo ideale per riportare ad alti livelli la squadra del compianto Sir Frank.

Quella che ripartirà da Zandvoort, in questo weekend, non è stata almeno finora una stagione semplice per la Williams che non è andata oltre i quattro punti conquistati nelle prime quindici gare. Punti che portano tutti la firma di Albon, con il thailandese che dal prossimo anno avrà un nuovo compagno di squadra: Carlos Sainz. Un autentico colpo di mercato da parte di Vowles, che si è assicurato in Williams uno dei piloti più esperti e costanti dell’intero Circus.

“James mi ha coinvolto. È molto diretto – ha dichiarato Albon, intervistato da Autosport – Non ti dice che le cose siano migliori di quanto non lo siano in realtà, questo mi piace. Sento che ogni volta che qualcosa non va come previsto, lui mi dice le aree su cui il team deve lavorare. Mi dice se c’è qualcosa che posso fare per aiutarli. È l’uomo giusto per questo incarico, credo in lui e sento che abbiamo le persone giuste”.

Il pilota thailandese, parlando degli obiettivi della squadra a medio e lungo termine, ha detto: “Se devo essere completamente onesto non credo che saremo in grado di lottare per vittorie e titoli per un po’, ma possiamo fare quei passi avanti che ci permettano di salire sul podio o fare cose simili”.

Albon ha poi aggiunto: “Credo che per il 2026 sarà difficile, ma vincere nel 2027 sarebbe molto più realistico. Abbiamo grandi investimenti e stiamo reclutando in modo molto aggressivo. Ma non abbiamo bisogno di incoraggiamenti. Con gli ultimi due anni soprattutto vedendo la crescita che abbiamo avuto, attraversando un periodo più difficile, è davvero piacevole far parte della spinta e motivazione del team”.