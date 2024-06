F1 | Ferrari, Genè rivela: “Sainz e Leclerc hanno promosso le novità sulla SF-24” [VIDEO]

F1 Ferrari – Presente a Paddock Live, Marc Genè ha promosso le novità presentate dalla Ferrari sulla SF-24 nelle libere del Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come entrambi i piloti abbiano offerto dei feedback interessanti sulle componenti montate in vettura.

Già nelle FP1, Carlos Sainz si è detto soddisfatto del feeling con la monoposto, rivelandosi veloce e concreto in tutte le condizioni di utilizzo del pacchetto. Più complesso il percorso di Charles Leclerc, anche se quest’ultimo è riuscito man mano a trovare una quadra sul fronte bilanciamento e set-up. Vedremo se i due alfieri della Rossa riusciranno a compiere dei nuovi passi in avanti nelle FP3 in programma alle 12.30.