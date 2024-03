Formula 1 | Williams, Albon e Sargeant mancano l’accesso alla Q3

Formula 1 Williams GP Bahrain – Alexander Albon e Logan Sargeant hanno chiuso fuori dalla Q3 la sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante il gran lavoro svolto tra venerdì e sabato, gli alfieri della Williams non sono riusciti ad estrarre il massimo del potenziale dalla vettura, aspetto che li costringerà ad una gara di rimonta sul tracciato del Sakhir. Albon, ricordiamo, ha chiuso il venerdì con la 13° piazza, mentre Sargeant non ha fatto meglio della 18° posizione.

Albon moderatamente soddisfatto dopo le qualifiche

“Il target che ci aspettavamo era la 15° posizione, quindi aver concluso in 13° piazza è qualcosa in più che da certamente una soddisfazione. Abbiamo sentimenti contrastanti perchè abbiamo fatto il massimo, ma c’è ancora del potenziale da estrarre dalla vettura. Oggi il feeling era ok, ma in gara sarà tutto molto più combattuto. Abbiamo apportato dei miglioramenti significativi, ma la stessa cosa hanno fatto anche le altre squadre, quindi tutto ciò è relativo. Questo circuito è sempre molto competitivo, vediamo come andrà la corsa”.

Sargeant, feeling ok con la vettura in Q1

“La prima manches è stata ottima, ma la seconda non è andata altrettanto bene. Sono un po’ confuso riguardo alla differenza nelle prestazioni delle gomme tra le due prove. Il secondo set non sembrava nella giusta temperatura di utilizzo e questo mi ha portato a perdere una quantità significativa di aderenza al retrotreno. È un po’ deludente, ma almeno la prestazione c’è.. Tuttavia, sapevamo che sarebbe stata una sessione molto equilibrata.

È difficile dire esattamente dove siamo in termini di passo gara, ma personalmente mi sento abbastanza a mio agio con il passo. Speriamo di poter sfruttare questo vantaggio in gara”.