F1 | Williams FW46, Sargeant: “Mi sono preparato fisicamente e mentalmente per il 2024”

E’ stato l’ultimo confermato per il 2024, quindi sa di avere probabilmente l’ultima occasione per farsi valere. Parliamo di Logan Sargeant, al secondo anno alla Williams, una squadra in costante, seppur lenta, crescita, e che ha bisogno di due piloti in grado di aiutare per tornare grandi. Lo statunitense quindi avrà tra le mani una vettura, la FW46 leggermente diversa rispetto a quella della passata stagione. A Grove sperano sia migliore, ovviamente, ma c’è anche da vedere fino a che punto il pilota della Florida riuscirà a mantenere, quantomeno, il ritmo di Albon, suo compagno di squadra, cosa che nel 2023 non si è mai vista.

“Dopo aver visto questa fantastica livrea, adesso non vedo l’ora di mettermi al volante della FW46 e continuare a crescere come pilota – ha dichiarato Sargeant. La mia pausa è stata produttiva, mi ha permesso di prepararmi sia fisicamente che mentalmente per il nuovo anno. Ho avuto il tempo di riflettere adeguatamente sulla mia prima stagione da rookie, ho imparato tanto e acquisito esperienza, un qualcosa che non può fare altro che avvantaggiarmi in vista del 2024. So quali obiettivi dovrò raggiungere: cercherò di sfruttare i progressi fatti da quando corro con la famiglia Williams, voglio contribuire maggiormente ai successi della squadra. Tutti a Grove hanno lavorato instancabilmente per consegnarci in tempo la FW46, quindi non posso fare altro che ringraziarli per il duro lavoro svolto e il supporto che mi hanno dato. Speriamo di ottenere grandi risultati insieme quest’anno”.