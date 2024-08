Formula 1 | Villeneuve duro su Leclerc: “Sainz regge meglio la pressione”

Formula 1 Sainz Leclerc – Nell’intervista rilasciata a InstantCasinò.com, Jacques Villeneuve ha effettuato l’ennesimo confronto tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, evidenziando come lo spagnolo, ad oggi, abbia mostrato una maggiore capacità di adattamento alle situazioni di pressione, soprattutto quest’anno al volante di una SF-24 estremamente “ballerina” e incostante.

Secondo l’ex pilota canadese, campione del mondo nel lontano 1995, l’iberico si è spesso rivelato un pilota veloce e costante, capace di portare a casa risultati importanti anche in condizioni tecniche e di guida molto complicate. Una situazione in cui spesso Leclerc non è riuscito ad emergere, sia per la voglia di andare oltre i limiti naturali della monoposto, sia per la mancanza di un pacchetto in grado di ottimizzarsi al meglio alle sue caratteristiche di guida.

Villeneuve e il confronto Sainz-Leclerc

“Charles Leclerc sembra aver subito la pressione dopo la vittoria al Gran Premio di Monaco. Quella gara era fondamentale per lui, ma ha avuto un impatto significativo. Dal mio punto di vista, il loro calo di prestazioni si può spiegare con uno sviluppo incoerente della monoposto. Sembra che il lavoro abbia preso una direzione sbagliata, ma l’intero team deve mantenere alta la concentrazione. Carlos Sainz, invece, sembra gestire meglio la pressione”.