F1 | Jordan sponsorizza Magnussen: “Kevin ha dei lampi di genialità”

F1 Jordan Magnussen – Nonostante gli alti e bassi delle ultime due stagioni, provocati anche dalla competitività della Haas, Eddie Jordan ritiene che Kevin Magnussen meriti di occupare un sedile all’interno dello schieramento di partenza della Formula 1.

L’irlandese, intervistato nel podcast Formula For Success, ha sottolineato il background di qualità del pilota danese, evidenziando come l’esperienza di quest’ultimo potrebbe offrire un grande contributo a molte delle squadre impegnate nel paddock. Parole importanti che confermano quanto l’attuale pilota del team statunitense sia apprezzato e considerato tra gli addetti ai lavori.

Magnussen, ricordiamo, ha già ufficializzato il proprio addio alla Haas e non è ancora chiaro che tipo di decisioni prenderà per il proprio futuro. Difficile lo scenario che lo vede approdare in Alpine, mentre è più probabile un impegno fuori dal Circus in America (IMSA o IndyCar) o nel mondiale Endurance, magari con il papà Jan in Corvette.

Jordan e le parole su Magnussen

“Kevin ha dimostrato di avere lampi di genialità nel suo stile di guida. Penso che ci sia ancora spazio per lui nel mondo della Formula 1. Magnussen e Nico Hulkenberg hanno molte somiglianze, sia in termini di stile di guida che di personalità. Tuttavia, Kevin ha danneggiato la sua reputazione con alcune azioni avventate che ha compiuto all’inizio dell’anno. Non sono sicuro, però, che questo abbia avuto un grande impatto sull’opinione degli altri team principal”.