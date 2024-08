Formula 1 | Leclerc crede nella leadership di Binotto in Audi

Formula 1 Leclerc Binotto – In un’intervista raccolta da motorsportweek.com, Charles Leclerc ha espresso parole d’elogio sulla leadership di Mattia Binotto in Audi, evidenziando come la Casa dei Quattro Anelli trarrà sicuramente beneficio dall’esperienza che l’ex Team Principal della Ferrari ha maturato nei suoi anni di collaborazione a Maranello.

Secondo l’attuale portacolori del Cavallino, Binotto metterà sul piatto non solo le proprie capacità manageriali e tecniche, ma anche una buona compatibilità con l’ambiente di lavoro, essendo lui svizzero e la factory posizionata a Hinwil. Un binomio quasi “ideale” che avrà il compito di portare un marchio globale come Audi al vertice della Formula 1, già a partire dalla stagione d’ingresso prevista nel 2026.

Binotto, ricordiamo, è stato ufficializzato al comando del progetto Audi F1 appena due settimane fa in sostituzione di Oliver Hoffmann e Andreas Seidl. Un ribaltone inatteso che mira a dare uno sprint a un piano di sviluppo che ad oggi non sta offrendo i riscontri che tutti, a Ingolstadt, speravano.

Leclerc e la leadership di Binotto in Audi

“Credo che Mattia conosca molto bene la cultura svizzera, avendoci vissuto per un lungo periodo, e questo sarà sicuramente un vantaggio per lui. La sua familiarità con gli usi e i costumi locali gli permetterà di integrarsi meglio e di lavorare più efficacemente all’interno della squadra. Inoltre, può sfruttare la sua vasta esperienza maturata in una scuderia prestigiosa come la Ferrari per apportare un valore significativo. Ci sono numerosi aspetti positivi che può trasferire alla Sauber, derivanti dalle lezioni apprese nel suo percorso professionale passato. La combinazione delle sue competenze tecniche, la comprensione della cultura aziendale svizzera e la conoscenza delle dinamiche di una squadra di alto livello come la Ferrari, lo mettono in una posizione ideale per contribuire in modo sostanziale al successo della Sauber.”