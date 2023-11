Formula 1 | Verstappen sulle incertezze legate al GP di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas Verstappen – Nonostante i 17 trionfi stagionali e il terzo titolo mondiale già messo in cassaforte, Max Verstappen non vuole lasciare nulla al caso per il prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Tramite le colonne del sito ufficiale della scuderia campione del mondo, l’olandese ha analizzato le complessità del round in Nevada, precisando come la configurazione del tracciato e le basse temperature previste per tutto il fine settimana si riveleranno due sfide importanti per la competitività della dominante RB19.

“Essere qui a Las Vegas per il penultimo GP della stagione è fantastico”, ha affermato l’olandese della Red Bull. “Questa gara è ovviamente un’incognita enorme per tutti. Non sappiamo cosa attenderci, ma la affronteremo come ogni altro fine settimana. Naturalmente non abbiamo dati storici da esaminare e confrontare, quindi ci sarà molto da imparare. Anche le temperature saranno molto basse sul circuito, essendo notte. Sarà interessante vedere come si comporterà la RB19 in queste condizioni. Non vedo l’ora di scendere in pista, sarà davvero bello”.