F1 | L’obiettivo di Leclerc non cambia: laurearsi campione del mondo con la Ferrari

Charles Leclerc non intende minimamente arrendersi. Il suo obiettivo è quello di laurearsi campione del modo con la Ferrari. Il monegasco, discutendo del suo percorso con la scuderia del Cavallino avviatosi come pilota ufficiale nel 2019, non sente la pressione derivante dal peso di quella tuta rossa ma anzi è come una forma di responsabilità nei confronti della storia del marchio più vincente e iconico in Formula 1. Inoltre l’alfiere del Cavallino, sottolineando il legame speciale con Maranello, diventata di fatto la sua seconda famiglia, ha ammesso che non si vede lontano da Maranello. Leclerc, come il compagno di squadra Carlos Sainz, ha il contratto in scadenza a fine 2024 ma al momento non si è ancora parlato concretamente del rinnovo.

Quella di Leclerc è stata una stagione difficile, condizionata dallo scarso feeling con la monoposto. Nonostante le problematiche a cui ha dovuto fra fronte, tra le quali figurano anche quelle relative all’affidabilità (come ad esempio avvenuto ad inizio anno in Bahrain e nell’ultimo appuntamento di Interlagos) il monegasco è riuscito a conquistare quattro pole position alla guida della SF-23 senza però riuscire mai a convertirle in vittoria. Un’autentica beffa per Leclerc che in più circostanze ha esternato la sua frustrazione per l’andamento del campionato.

“C’è così tanta passione intorno alla squadra che ovviamente ne senti la responsabilità, ma questo non mi aggiunge pressione – ha dichiarato Leclerc, intervistato da ESPN – Non sono una persona che subisce pressioni, mi piace semplicemente quello che faccio con molta passione e molta dedizione nel cercare di fare il miglior lavoro possibile e spero di diventare un campione del mondo il prima possibile. La Ferrari è davvero speciale e non cambierei la mia posizione con nessun altro sulla griglia”.

Leclerc ha poi aggiunto: “Voglio vincere il campionato del mondo? Certo, credo lo pensino tutti, ma voglio cambiare il mio posto con qualcun altro? No, non voglio. Ho sempre sognato di diventare un pilota di Formula 1, e ancora di più di farlo con la Ferrari. Ora sento un sentimento familiare, sono tanti anni che faccio parte del team sia come vero pilota della Ferrari che come pilota della Ferrari Driver Academy negli anni precedenti. Abbiamo trascorso tanti anni insieme e voglio finire la missione con un campionato del mondo”.

