F1 | Perez a Las Vegas per assicurarsi il secondo posto nel mondiale Piloti

F1 GP Las Vegas Perez – Obiettivo secondo posto nel mondiale Piloti per Sergio Perez nel prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Grazie ai 31 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, attualmente terzo in graduatoria, il messicano in Nevada avrà la prima opportunità per garantirsi – matematicamente – il piazzamento alle spalle di Max Verstappen. Un obiettivo importante per lui ma anche per la squadra, visto che quest’ultima non è mai riuscita a piazzare entrambi i propri piloti nelle prime due posizioni del mondiale.

“Las Vegas sarà una gara pazzesca”, ha affermato il pilota messicano. “Si può già vedere come l’intera città sia stata presa d’assalto dalla Formula 1 e sarà molto particolare correre per le strade di Las Vegas. Ne ho avuto un assaggio lo scorso anno al lancio della gara con la RB7 ed è stato molto strano guidare lungo la Strip con una monoposto di F1”.

“Las Vegas presenterà alcune sfide per noi, dato che la pista sarà fredda e la macchina funzionerà in maniera diversa del solito proprio a causa delle temperature. Si tratta di un problema che tutti dovranno superare. Abbiamo lavorato duramente come team dietro le quinte sul set-up e sulla preparazione necessaria per rendere un successo questo fine settimana. A livello personale voglio assicurarmi il secondo posto nel mondiale”, ha concluso.