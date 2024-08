Formula 1 | Verstappen sposta la pressione sulla McLaren: “Sono loro il nuovo riferimento”

Formula 1 Verstappen McLaren – In attesa di volare a Zandvoort per il prossimo Gran Premio d’Olanda, il 14° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Max Verstappen ha parlato della sfida tra Red Bull e McLaren, sottolineando come la MCL38 sia attualmente il nuovo punto di riferimento all’interno dello schieramento di partenza.

Grazie allo splendido lavoro portato avanti dallo staff tecnico diretto da Rob Marshall e Peter Prodromou, la vettura inglese si è rivelata la più completa in questa seconda parte della stagione, anche se Lando Norris e Oscar Piastri non sono riusciti spesso a ottimizzare il potenziale a loro disposizione (McLaren, a grandi linee, ha perso almeno tre vittorie tra Canada e Belgio). Una condizione sorprendente, considerando l’ampio dominio messo in mostra dalla compagine anglo-austriaca tra Bahrain e Miami, che chiaramente dovrà spingere l’olandese a dare il 110% nel rush finale di questa intensa e sorprendente stagione.

Verstappen e il riferimento della McLaren

“Ritengo che, osservando le ultime cinque o sei gare, sia evidente che la McLaren sia stata la squadra più forte. Complimenti a loro per l’ottimo lavoro svolto. Da parte nostra, c’è del lavoro da fare e diverse cose da analizzare durante la pausa. Dobbiamo esaminare cosa abbiamo fatto dalla prima gara fino ad ora e cercare di reagire a Zandvoort per migliorare la nostra situazione e invertire la tendenza, diventando più competitivi.

La battaglia è ancora molto serrata, quindi anche piccoli errori possono cambiare rapidamente le cose. Dobbiamo sfruttare anche questo a nostro favore, perché al momento è molto difficile. Ci sono ancora molte gare e molte cose che possono succedere. Penso che la pausa arrivi al momento giusto per noi, dato che abbiamo molto da analizzare riguardo alla nostra stagione e alle decisioni prese.”