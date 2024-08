F1 | Marko: “Abbiamo fiducia in Perez e non scegliamo in base alle esigenze di Liberty Media”

F1 Marko Perez – Intercettato dalle colonne di Speedweek, Helmut Marko ha messo ordine alle tante voci circolate nelle ultime settimane in merito alla conferma di Sergio Perez in Red Bull, precisando come la compagine anglo-austriaca abbia scelto di proseguire con il messicano per le capacità che quest’ultimo ha ampiamente mostrato negli ultimi tre anni.

Al contrario dell’indiscrezione che voleva Liberty Media fortemente interessata alla conferma di “Checo” per la salvaguardia dell’evento in Messico, previsto nel mese di ottobre, l’austriaco ha ribadito come la scelta sia stata portata avanti esclusivamente dal management. Due i fattori che avrebbero spinto Horner&Company a non effettuare un ribaltone a stagione in corso: la stabilità all’interno della squadra, aspetto cruciale in un momento così complesso dell’annata, e la familiarità di Perez con i prossimi circuiti presenti in calendario. Due situazioni che hanno permesso all’ex Racing Point di conservare il sedile dagli assalti di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo.

Marko e la conferma di Perez in Red Bull

“Sergio Perez rimarrà con noi anche dopo la pausa estiva, poiché ci attendono circuiti dove lo scorso anno ha ottenuto buoni risultati e contiamo sulla stabilità. Non ha bisogno di diventare più veloce, ma di essere più costante. Considerate le alternative è ancora la scelta migliore. Le voci secondo cui Liberty Media desidererebbe vederlo correre in Messico sono false. Certamente, sono interessati a vederlo competere nella sua gara di casa, ma le nostre decisioni non sono influenzate dai desideri di Liberty”.