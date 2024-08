F1 | Aston Martin, Krack ammette il passo falso: “Le novità di Imola non hanno funzionato”

F1 Aston Martin – Intervistato da motorsport.com poco dopo l’ultimo Gran Premio del Belgio, il 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Mike Krack ha ammesso che lo sviluppo in casa Aston Martin non ha rispettato le attese di inizio stagione, un aspetto che sta portando Fernando Alonso e Lance Stroll a gareggiare con una vettura “ballerina” e poco performante.

Dopo le numerose chiacchiere delle ultime settimane, provocate anche dai mal di pancia del pilota iberico, il Team Principal lussemburghese ha dovuto riconoscere che il grosso pacchetto di novità introdotto a Imola non ha offerto i riscontri sperati, sia sul piano delle prestazioni che su quello dell’ottimizzazione della AMR24. Una condizione ovviamente penalizzante che la squadra di ingegneri diretta da Dan Fallows sta cercando di risolvere con i prossimi pacchetti di novità, i quali dovrebbero debuttare tra Zandvoort e Singapore.

Aston Martin, Krack e le novità di Imola

“La percezione interna è di una forte pressione, poiché l’aggiornamento di Imola non sta dando i risultati sperati. Lawrence sa che, quando qualcosa non funziona, ci vuole tempo per produrre nuove parti. L’obiettivo ora è risolvere la situazione il più rapidamente possibile. In questo contesto, comprendo anche che ci sia meno pazienza.”