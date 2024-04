Formula 1 | Verstappen sereno sul pilota che lo affiancherà in Red Bull nel 2025

Formula 1 Verstappen – Intercettato da Viaplay al termine dell’ultimo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Max Verstappen non ha voluto prestare troppa attenzione alle voci sul pilota che lo affiancherà in Red Bull a partire dalla stagione 2025, precisando come questo “profilo”, quasi certamente, chiuderà il prossimo campionato alle sue spalle. Un punto di vista ferreo che conferma quanto l’olandese sia consapevole non solo della propria forza, ma anche del feeling instaurato con la squadra.

Al momento, ricordiamo, tutte gli indizi portano alla conferma di Sergio Perez, soprattutto dopo le buone prestazioni mostrate dal messicano in questa prima parte di campionato, ma non vanno escluse le possibilità che portano a Yuki Tsunoda (in netta crescita con la Racing Bulls), a Carlos Sainz, anche grazie al background d’esperienza che porterebbe in dote dalla Ferrari, e Fernando Alonso, a caccia dell’ultima grande avventura in Formula 1.

Verstappen sicuro del proprio talento

“Non ho alcuna preferenza sul pilota che mi affiancherà in Red Bull nel 2025. Alla fine del campionato sono certo che chiuderà alle mie spalle, quindi non mi preoccupo molto di questo aspetto. Lascio la decisione alla squadra”.