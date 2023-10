Formula 1 | Verstappen sereno dopo il terzo posto nella qualifica Shoot-Out di Losail

Formula 1 GP Qatar qualifica Shoot-Out Verstappen – Nonostante la sconfitta nel confronto con le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, Max Verstappen si è detto parecchio sereno in vista della Sprint valida per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. L’olandese crede di avere delle buone opportunità per la mini-gara di questa sera e cercherà di andare all’attacco fin dalle prime curve, così da garantirsi i punti necessari per chiudere ogni discorso relativo al titolo Piloti già questa sera.

“E’ stato piuttosto complicato, anche per il vento”, ha affermato l’olandese della Red Bull. “La vettura si muoveva un pò di più rispetto alle sessioni di ieri e probabilmente non sono riuscito a chiudere il giro della vita. Ad ogni modo va bene così, siamo in terza posizione e abbiamo delle buone opportunità per la mini-gara di questa sera. Sarà una gara molto interessante”.

5/5 - (1 vote)