Formula 1 | GP Qatar, McLaren ribalta tutto nella qualifica Shoot-Out

Formula 1 risultati Shoot-Out GP Qatar – Mondo alla rovescia nella sessione di qualifica Shoot-Out del Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo l’ampio dominio messo in mostra da Max Verstappen nel pomeriggio di ieri, Oscar Piastri e la McLaren sono riusciti a conquistare la pole position nella Sprint di questo pomeriggio, ribaltando un pronostico che dava l’olandese ampiamente favorito per la seconda partenza al palo di questo fine settimana qatariota. Perfetto nel proprio tentativo in Q3, l’australiano ha fermato il proprio best crono in 1’24″454, pochi millesimi più rapido del compagno di scuderia Lando Norris, protagonista sul finale di una piccola sbavatura che non gli ha permesso di migliorare e quindi di strappare la pole a Piastri.

In terza posizione ha trovato posto Max Verstappen, vittima dei track limits nel primo tentativo in Q3 e impreciso nell’assalto conclusivo alla prima piazzola, seguito da Max Verstappen, George Russell e Carlos Sainz, apparso più competitiva rispetto alla qualifica di ieri pomeriggio. Sesta e settima posizione per Charles Leclerc e Nico Hulkenberg, mentre hanno occupato le ultime posizioni all’interno della top dieci Sergio Perez, Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Qualifica nera invece per Lewis Hamilton, a cui sono stati tolti due tempi in Q2: una condizione che non gli ha permesso di battagliare per le posizioni di vertice in questa qualifica Shoot-Out.

Appuntamento alle 19.30 di questa sera per la partenza della mini-gara sul tracciato di Losail, in Qatar. Verstappen, ricordiamo, guadagnando tre punti potrebbe chiudere già questa sera qualunque discorso relativo al campionato. Un’opportunità importante che il campione olandese proverà a non farsi sfuggire.