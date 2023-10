F1 | Norris spreca una ghiotta occasione della qualifica Shoot-Out del Qatar

F1 GP Qatar qualifiche Shoot-Out Norris – Grande rammarico per Lando Norris al termine della sessione Shoot-Out valida per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. L’inglese, veloce nel corso dell’ultimo tentativo della SQ3, ha commesso una grossa sbavatura in uscita dall’ultima curva, aspetto che non gli ha permesso di sopravanzare il compagno di scuderia. Un colpo a vuoto deludente che lo costringerà a scattare dalla seconda piazzola, proprio alle spalle di Oscar Piastri. Resta comunque l’ottimo ritmo espresso dalla MCL60 e la possibilità di ottenere un grande risultato nella mini-gara di questa sera.

“Innanzitutto voglio complimentarmi con Oscar e la squadra per lo splendido risultato ottenuto”, ha affermato il britannico. “Non ho fatto un brutto lavoro, ma alla fine non sono soddisfatto del giro che ho messo insieme. Penso che avrei potuto fare di meglio, visto che la pole position era un risultato alla portata non solo oggi, ma anche ieri. Alla fine non l’ho fatta in nessuna occasione e questo non è soddisfacente. E’ frustrante perchè la vettura è veloce, la squadra sta lavorando bene e io non sto ottenendo i risultati che voglio”.