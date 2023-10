Formula 1 | Leclerc crede nella rincorsa della Ferrari verso il vertice

Formula 1 Ferrari Leclerc – Tramite le colonne della stampa internazionale presente a Losail, teatro dell’ultimo Gran Premio del Qatar di Formula 1, Charles Leclerc ha parlato del lavoro che sta portando avanti la Ferrari in vista del prossimo campionato, precisando come le informazioni raccolte quest’anno – soprattutto da Zandvoort in poi – serviranno alla squadra per ottimizzare al meglio lo sviluppo della monoposto che scenderà in pista nel 2024. Secondo il pilota monegasco, i dati di questo campionato aiuteranno la Rossa non solo a sviluppare il concetto aerodinamico presentato quest’anno a Barcellona, ma anche a compiere un importante passo in avanti verso le performance di Red Bull e McLaren, assolute protagoniste di questa parte conclusiva di stagione.

“Da un lato bisogna guardare sempre a se stessi e credo che a Zandvoort abbiamo imparato parecchio, dunque siamo più contenti”, ha affermato il monegasco della Ferrari. “E’ chiaro che Red Bull si trova parecchio avanti e che in certe occasioni McLaren si è rivelata molto felice, come a Suzuka, ma tutto sommato ritengo che all’interno del team ci sia felicità per ciò che abbiamo imparato, piuttosto che il contrario. Abbiamo appreso tante tante che possono farci compiere un significativo passo in avanti nel futuro e spero che tutto questo ci aiuti a colmare il divario con la Red Bull. Magari il prima possibile”.

“I problemi della vettura sono ancora ben presenti e credo che per eliminarli serva qualcosa di completamente nuovo”, ha proseguito. “Lavoriamo proprio in tal senso. Al momento il pacchetto è sovrasterzante e risulta parecchio incostante, dunque dobbiamo guidarla in modo diverso. Tutto ciò non mi permette di esprimermi al meglio. Ho cercato di migliorare e di adottare il mio stile a questa situazione e devo dire che in Giappone ha parzialmente funzionato”.