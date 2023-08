Formula 1 | Verstappen a Monza per ottenere la decima vittoria consecutiva

Formula 1 GP Italia Red Bull Verstappen – Max Verstappen a caccia di un’altra vittoria nel prossimo Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo i nove primati consecutivi conquistati in questa parte centrale di campionato, l’olandese intende confermarsi anche sul veloce tracciato brianzolo, dove è già riuscito a salire sul gradino più alto del podio nell’edizione andata in scena lo scorso anno. Un obiettivo importante che gli permetterebbe non solo di ottenere nuovi record (la decima vittoria gli consentirebbe di superare Sebastian Vettel), ma anche di puntellare una leadership del campionato fin qui mai messa in discussione dai rivali.

“Non vedo l’ora di tornare in Italia per vedere tutti gli appassionati italiani”, ha affermato l’olandese della Red Bull. “Monza offre molta storia ed è sempre bello correre su questo tracciato. Si tratta di un circuito veloce, dove si raggiungono velocità molto elevate. Una situazione abbastanza diversa rispetto a Zandvoort, dove abbiamo gareggiato con il massimo livello di carico aerodinamico. Sarà interessante vedere come si comporterà la vettura in questo tipo di condizioni. Le previsioni al momento indicano meteo secco per tutto il week-end e sarebbe bello affrontare un fine settimana asciutto e senza pioggia. Giusto per cambiare. Ho ottenuto nove vittorie consecutive e spero di continuare questo pilottò anche in Italia. Vedremo!”.