F1 | Perez carico per Monza: obiettivo riscatto dopo il flop di Zandvoort

F1 GP Italia Red Bull Perez – Obiettivo riscatto per Sergio Perez in vista del prossimo Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il quarto posto ottenuto a Zandvoort, arrivato dopo una penalità di tempo che l’ha fatto scivolare alle spalle di Pierre Gasly (3°), il messicano vuole tornare ad occupare uno dei tre gradini sul podio in uno dei week-end più caratteristici dell’intero campionato. Un obiettivo realistico, considerando il passo della RB19, che “Checo” intende inseguire fin dalle prime libere in programma venerdì.

“Zandvoort è stata una gara davvero frustrante per me”, ha affermato il messicano. “A Monza voglio quindi ottenere il podio che pensavo di meritare la settimana scorsa. A volte il tempo cambia le condizioni a tuo favore, mentre altre volte tutto ciò non accade. La penalità è stata un peccato, ma non potevo far nulla per evitarla”.

“Sono le corse dopotutto, alcune cose sfuggono al nostro controllo. Questo week-end in Italia cercherò di controllare tutto ciò che posso. Voglio garantirmi una buona qualifica e un ottimo risultato in gara. Mi sento bene in vettura, la quale risulta equilibrata e veloce, quindi voglio lavorare insieme alla squadra per costruire qualcosa di speciale. Punto ad avere un buon ritmo fin dalle prime libere in programma venerdì”, ha concluso.