Formula 1 | Williams in forma, Albon e Sargeant ottimisti per Monza

Formula 1 GP Italia Williams – Grandi aspettative in casa Williams per il prossimo Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo l’ottima performance mostrata nell’ultimo round di Zandvoort, Alexander Albon e Logan Sargeant sperano di sfruttare le caratteristiche del tracciato brianzolo, adatte alla FW45, per ottenere punti importanti non solo per la classifica del mondiale Piloti (Sargeant è ancora fermo a quota zero), ma anche per quella Costruttori, dove prova dopo prova “infiamma” la sfida con Haas e AlphaTauri.

“Veniamo da un fine settimana molto positivo e quindi credo che le aspettative per Monza siano alte”, ha affermato il thailandese. “Dovremo gestire al meglio questa situazione. Sulla carta è una pista adatta noi, però abbiamo visto – soprattutto a Spa – che spesso le previsioni della vigilia non vengono rispettate. Le qualifiche saranno difficili, ma veniamo da un weekend importante dal quale abbiamo tratto molti insegnamenti, quindi speriamo di poterne applicare alcuni a Monza”.

Qui invece le impressioni di Sargeant: “Sono entusiasta di tornare in macchina questo fine settimana a Monza. È un posto divertente nel quale guidare e dovrebbe essere una pista adatta alla nostra auto, che speriamo ci offra alcune opportunità. L’obiettivo è iniziare il weekend con il piede giusto e ottenere un buon risultato per la squadra”.