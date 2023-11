Formula 1 | Vasseur conferma i timori delle squadre sul week-end di Las Vegas

Formula 1 Ferrari Vasseur – In attesa di atterrare in Nevada, Frederic Vasseur ha parlato del prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, sottolineando come il freddo previsto nel fine settimana, unito alla conformazione del tracciato, potrebbe complicare e non poco il lavoro delle squadre sul fronte bilanciamento e set-up delle rispettive vetture. Per quanto riguarda la sicurezza, invece, il Manager francese si è detto abbastanza tranquillo, visto che la FIA – storicamente attenta su questo frangente – avrà valutato tutti i rischi legati a un GP affrontato di notte e con temperature abbastanza rigide.

“Il week-end di Las Vegas sarà difficile, ma tutti ci ritroveremo sulla stessa barca”, ha affermato il TP della Rossa. “Sarà una gara notturna e le condizioni saranno molto fredde. Inoltre parliamo di una pista nuova, particolare, che richiederà parecchio lavoro di settaggio. Ad ogni modo ci fidiamo della Formula 1. Abbiamo sulle spalle l’esperienza di Miami, week-end che è sempre andato bene. La pista era ben preparata e penso che lo stesso sarà per Las Vegas”.