Formula 1 | Vasseur ci crede: la Ferrari può essere competitiva a Monza

Prima e unica gara di casa quest’anno per la Ferrari. A Monza il popolo in Rosso spera di vedere una prestazione di livello da parte di Leclerc e Sainz a bordo della SF-23. Un compito non facile visti i tanti difetti della monoposto, che in piste così veloci può comunque dire la sua specialmente dopo i grossi aggiornamenti avviati da Barcellona in poi. A Spa infatti, tracciato che richiede un basso carico aerodinamico, la vettura non si è comportata male, e a Maranello sperano di confermare quantomeno quella prestazione, che ricordiamo ha visto Leclerc salire sul podio alle spalle delle due Red Bull

“Attendevamo con impazienza di correre qui a Monza, la nostra unica gara di casa dopo la cancellazione di quella di Imola, e finalmente ci siamo – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Per tutta la squadra scendere in pista davanti ai tifosi è un incentivo a mettere l’anima in tutto quello che facciamo: c’è la volontà di ripagare chi ci sostiene sempre, sia quando le cose vanno bene che, soprattutto, quando vanno male e vogliamo offrire un bello spettacolo e una prestazione di carattere. Per me si tratta del primo Gran Premio d’Italia in questo ruolo con la Scuderia, per cui l’emozione è ancora maggiore”.

“Per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati, tuttavia, dobbiamo mettere da parte il lato emotivo e concentrarci sulla preparazione della migliore esecuzione possibile del weekend, dal primo giro del turno iniziale di prove libere all’ultima tornata della corsa. Abbiamo visto in Belgio che, su certi tipi di piste, la SF-23 sa essere competitiva. Noi dobbiamo essere perfetti: Charles e Carlos sono due tra i piloti più forti del mondo ed è nostro dovere metterli in condizione di far valere il loro talento. Alle spalle della Red Bull i valori sono estremamente ravvicinati e ogni dettaglio potrà fare la differenza. Mettiamocela tutta”.