Formula 1 | Steiner spinge Antonelli verso la Mercedes

Formula 1 Antonelli Mercedes – In attesa di conferme ufficiali, previste già per il prossimo fine settimana a Monza, Guenther Steiner ha espresso un’opinione sull’arrivo di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes.

Secondo l’ex Team Principal della Haas, oggi opinionista per diverse emittenti televisive, la scelta di promuovere il giovane emiliano al fianco di George Russell già nel 2025 gli permetterebbe di fare una stagione di apprendistato in vista del 2026, un anno che introdurrà diverse novità, soprattutto dal punto di vista tecnico.

Un’idea probabilmente condivisa all’interno del paddock, e più volte espressa da Toto Wolff, che consentirebbe al pilota della Prema di prendere tra le mani uno dei volanti più ‘pesanti’ dell’intero schieramento di partenza.

Steiner e la situazione Antonelli-Mercedes

“Nessuno, più di Toto Wolff, sa affermare se Andrea Kimi Antonelli è pronto o meno per la Formula 1. A prescindere dall’età, in ogni caso, il 2025 può rappresentare una grande opportunità in vista del 2026. Soprattutto se la monoposto potrà rivelarsi competitiva. La prossima annata può rivelarsi una grossa occasione per mettere sulle spalle esperienza e farsi trovare pronto in vista del campionato successivo, il quale si preannuncia ricco di novità”.