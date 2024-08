Formula 1 | Leclerc e il rapporto con Sainz in Ferrari

Formula 1 Leclerc Sainz – In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Marca, Charles Leclerc ha parlato del rapporto che si è creato con Carlos Sainz all’interno della Scuderia Ferrari, sottolineando come la personalità dello spagnolo sarà qualcosa che gli mancherà a partire dalla stagione 2025 di Formula 1.

Nonostante i vari alti e bassi, spesso causati da piccole incomprensioni in pista, il monegasco non ha mai nascosto di nutrire un profondo rispetto per Sainz, un aspetto che ha quasi sempre portato a una rivalità sana e costruttiva, soprattutto per il bene della squadra.

Questa situazione di forza e stabilità ha garantito al team una line-up veloce e competitiva, ma anche rispettosa dei rispettivi ruoli. Ricordiamo che Sainz lascerà la Ferrari al termine di questa stagione per unirsi alla Williams, dove gareggerà al fianco di Alexander Albon. In Ferrari, invece, arriverà Lewis Hamilton per quella che sarà l’ultima grande avventura della sua carriera

Leclerc e il rapporto con Sainz in Ferrari

“Sicuramente Carlos mi mancherà come compagno di squadra, ma soprattutto come persona. Ho quasi sempre avuto un ottimo rapporto con lui. Dall’esterno spesso si tende a criticare e a esagerare ciò che si vede, ma tra noi c’è sempre stato rispetto reciproco. Ci sono stati momenti in cui, con il casco in testa, l’ho detestato, e so che anche lui ha provato lo stesso nei miei confronti mentre eravamo in pista. Tuttavia, una volta scesi dalla macchina, siamo sempre riusciti a chiarire e a risolvere i battibecchi, che a volte sono stati inevitabili. Anche se a volte non eravamo d’accordo, siamo sempre stati in grado di superare queste differenze.”