F1 | Hockenheim punta a rilanciare il GP di Germania

I nuovi proprietari del 75% del circuito di Hockenheim hanno dichiarato che stanno procedendo con “grande cautela” nel tentativo di rilanciare il GP di Germania. Nel mese di aprile, il gruppo di investimento Emodrom ha rivelato che “cinque aziende di medie dimensioni” avevano acquistato la maggior parte dello storico circuito di Formula 1 per una cifra che si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro, rendendole anche responsabili di circa 20 milioni di euro di debito.

Il quotidiano Die Welt ora afferma che il consiglio locale ha finalmente approvato l’accordo.

“Naturalmente stiamo pensando anche alla Formula 1”, ha detto l’amministratore delegato di Emodrom Group Tim Brauer.

“Non ci imbarcheremo in alcuna avventura finanziaria, ma cercheremo anche di trovare modelli su come possiamo riportare la Formula 1 in Germania”.

L’ultimo Gran Premio di Hockenheim si è tenuto nel 2019 e da allora, l’amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali, ha dichiarato più volte che c’è voglia di tornare in Germania.

“Non abbiamo mai interrotto i contatti e i colloqui con la Formula 1 – ha spiegato il boss del circuito di Hockenheim, Jorn Teske – ma stiamo prendendo le cose con calma e serietà. Dobbiamo assicurarci di non avere un deficit. Ecco perché inizialmente ci stiamo concentrando su altri progetti. Stiamo pensando a cicli di 20-25 anni, non a breve termine”.

Per conquistare Domenicali e i proprietari della F1, Liberty Media tuttavia, ci vorrebbero investimenti per migliorare drasticamente la struttura di Hockenheim.

“Sono già stato in contatto con i nuovi investitori -ha spiegato Hermann Tilke, il più noto progettista di circuiti di Formula 1- sarebbe fantastico se potessimo organizzare di nuovo una gara di Formula 1 in Germania. Ma lo sport oggi richiede criteri aggiuntivi, non solo un circuito decente. Invece di 2.000, ora hai bisogno di almeno 4.000/5.000 posti vip, zone per i fan, spazio per concerti, tende, cucine e così via”.

Tilke ipotizza che un nuovo edificio per i box potrebbe costare alla pista circa 50 milioni di euro.

“Ci sarebbe abbastanza spazio per questo e la pista stessa è assolutamente adatta alla Formula 1”.