Formula 1 | Marko scommette su McLaren e Ferrari per il fine settimana di Monaco

Formula 1 Marko GP Monaco – Livello massimo d’allerta per Helmut Marko in vista del prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il pacchetto di mischia emerso ad Imola, appena due giorni fa, l’austriaco si aspetta una sfida intensa e senza esclusioni di colpi nel Principato, il cui tracciato – almeno sulla carta – dovrebbe premiare le caratteristiche di Ferrari e McLaren. Red Bull, infatti, non vede di buon occhio i cordoli alti e le piste ricche di bump, aspetti ben presenti a Monaco e che potrebbero complicare e non poco la vita di Max Verstappen e Sergio Perez.

Marko sull’equilibrio tra McLaren, Red Bull e Ferrari a Monaco

“Credo che Monaco sarà una delle gare più difficili della stagione per la Red Bull, soprattutto a causa dei dossi e dei cordoli. La nostra RB20 non si adatta bene a questa tipologia di tracciati. Dovremo sicuramente vedercela con la McLaren, anche se mi aspetto molto dalla Ferrari, soprattutto da Charles Leclerc. Questo week-end avremo delle difficoltà sia sul giro secco che sul passo gara. Solitamente soffriamo solo uno di questi due aspetti. Monte Carlo, però, ha caratteristiche uniche e potrebbe non essere semplice giocarcela con i nostri avversari”.