Formula 1 | Silverstone, esame da dentro o fuori per Ferrari [VIDEO]

Formula 1 Silverstone Ferrari – Appuntamento a dentro o fuori per la Ferrari sul tracciato di Silverstone, teatro del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1.

Dopo i problemi emersi negli ultimi due GP di Barcellona e Austria, la Rossa è chiamata ad un veloce riscatto nel Northemptonshire, la cui pista potrebbe rivelarsi un banco di prova importante, soprattutto a causa del bouncing che è emerso dopo l’introduzione in vettura dell’ultimo aggiornamento tecnico.

Dal fine settimana del Montmelò, infatti, Carlos Sainz e Charles Leclerc soffrono con il tanto famigerato “saltellamento” nelle curve veloci, aspetto che li costringe non solo ad alzare il piede, ma anche a gestire con maggiore attenzione le gomme durante le varie fasi della gara. Una situazione al limite che sta aiutando McLaren, Red Bull e clamorosamente Mercedes a posizionarsi davanti alla compagine italiana nella classifica del mondiale Costruttori.

Silverstone, in virtù della sua configurazione ad alta velocità, potrebbe rivelarsi un appuntamento estremamente ostico per la SF24 ed è proprio per questo che i piloti, già nei giorni scorsi, hanno dedicato parecchio del proprio tempo alle attività al simulatore per trovare la miglior “quadra” possibile in termini di set-up e bilanciamento. L’obiettivo generale, per stessa ammissione di Frederic Vasseur, è infatti quello di sbloccare tutto il potenziale da un pacchetto che almeno sulla carta dovrebbe garantire ai piloti lo stesso livello di performance dei rivali.

Il carico aerodinamico conferma ciò, ma per ribadirsi al vertice servirà mettere insieme tutti i tasselli del puzzle. Appuntamento a domani mattina per le prime libere di questo fine settimana di gara in Gran Bretagna.