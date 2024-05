Formula 1 | Sauber, venerdì nero per Bottas e Zhou a Monaco

Formula 1 Sauber GP Monaco – Venerdì da dimenticare per la Sauber sul tracciato di Monaco, teatro dell’ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una giornata ricca di complessità, pesantemente condizionata dalle toccate a muro, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou non sono riusciti a fare meglio della 19° e 20° posizione, faticando non solo il termini di feeling, ma anche di passo vero e proprio in tutte le condizioni di utilizzo della vettura. Una base non sufficiente che la squadra dovrà provare a correggere in vista delle FP3 di domani, utili per preparare la qualifica che scatterà il pomeriggio alle ore 16.00.

Bottas spiega il venerdì di Monaco

“Quella di oggi è stata una giornata produttiva che ci ha permesso di raccogliere dati importanti in vista delle qualifiche di domani, che saranno decisive. Mi è sempre piaciuto correre su queste strade: è sicuramente bello essere a casa. La nostra macchina si è comportata bene e nel complesso mi sono sentito abbastanza fiducioso in entrambe le sessioni, che sono state dedicate a testare diversi assetti. Ritengo che le posizioni di oggi non riflettano del tutto la nostra reale prestazione e domani dovremmo essere più competitivi. Il gruppo è compatto e, viste le sensazioni di oggi, sono sicuro che possiamo avere una buona possibilità per le qualifiche. Ci sarà molto da giocarsi e dovremo dare il massimo per cogliere ogni opportunità che si presenterà”.

Zhou e le difficoltà Sauber nelle libere

“Le sessioni di oggi non rivelano davvero la nostra reale posizione: con un occhio alle previsioni meteo, abbiamo scelto di utilizzare le nostre soft nelle FP1 piuttosto che nelle FP2. Stiamo preparando un pò il tutto e la macchina si è comportata meglio nel pomeriggio rispetto alla sessione del mattino. Credo che dobbiamo trovare qualche decimo in più per essere sicuri, ma lo scopriremo domani. Ho avuto un incidente alla prima curva delle FP1, ma sono riuscito a mantenere i danni al minimo: questa è Monaco. Per il resto del fine settimana, tutto si ridurrà a mettere la vettura nella giusta finestratura e a far funzionare le gomme. Sono fiducioso che, se ritroverò anche un po’ di più me stesso, potremo essere lassù nella mischia”.