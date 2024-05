Formula 1 | Sauber e le incognite per il fine settimana di Monaco

Formula 1 Sauber GP Monaco – Consapevoli di aver vissuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou sperano di sfruttare le incognite del prossimo Gran Premio di Monaco per muovere una classifica fin qui deficitaria e povera di soddisfazioni. Gli alfieri della Sauber, dopo il passo falso registrato sette giorni fa, intendono sfruttare le conoscenze acquisite sulle vetture ad Imola per compiere il tanto agognato passo falso, fondamentale per arrivare a gareggiare allo stesso livello di Haas e Racing Bulls.

Sauber, Bottas racconta il prossimo fine settimana

“Monaco è speciale, in ogni senso. Questo week-end solitamente offre un’idea parecchio retrò della Formula 1, sia in termini di circuito che di tutto ciò che accade attorno all’evento. E’ un grande appuntamento del calendario ed è sempre divertente viverlo. Inoltre, vivendo a Monaco, posso tornare a casa ogni sera! Si tratta di qualcosa che non puoi fare in nessun’altra prova del campionato. Monte Carlo è un circuito che non richiede solo tecnica e precisione, ma anche un’assoluta concentrazione mentale. Bisogna sfruttare al massimo ogni centimetro del tracciato. Non c’è una curva o un posto dove puoi rilassarti. E’ dura, ma la sfida è assolutamente divertente. Le qualifiche sono cruciali perchè qui sorpassare in gara è parecchio complicato, quasi impossibile. Inoltre il tempo può offrire una variabile importante nello svolgimento del fine settimana. E’ una sfida a 360° che apprezzo e che non vedo l’ora di vivere”.

Zhou e le variabili al GP Monaco

“Correre a Monaco è qualcosa che sogni fin da bambini. E’ uno dei momenti più speciali della stagione e sono felice di farlo nuovamente questo fine settimana. Ad Imola abbiamo vissuto un week-end difficile, ma ci ha dato parecchie lezioni per il futuro. Sebbene Monaco abbia un lay-out completamente diverso, ci sono degli elementi che possiamo implementare per migliorare e consolidare la nostra performance. Qui, le qualifiche, sono fondamentale e sarà importante trovare il giusto ritmo con la vettura fin dalla prima sessione di libere. Come squadra dovremo farci trovare pronti: Monaco offre sempre un regime di SC e il meteo può offrire delle nuove variabili. La strategia può cambiare di giro in giro e noi dobbiamo farci trovare pronti. Possiamo giocarci delle carte importanti”.