Formula 1 | Williams, Albon e Sargeant a caccia di opportunità nel GP Monaco

Formula 1 GP Monaco Williams – Alexander Albon e Logan Sargeant a caccia di opportunità nella roulette del prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. I due portacolori della Williams, ancora fermi a quota zero punti, sperano di sfruttare le incognite del fine settimana monegasco per muovere una classifica fin qui deficitaria e penalizzata da una FW46 ancora troppo acerba per gareggiare nelle zone di vertice della classifica.

Albon spera nella versatilità della FW46

“Questa settimana ci rechiamo a Monaco per la seconda prova di questo back-to-back con Imola e non vedo l’ora di tornare a guidare su questo tracciato iconico. E’ sempre emozionante quando la gara è alle porte. Monaco è sempre stata una pista su cui la nostra vettura ha faticato, quindi sono curioso di vedere come si comporterà la FW46, visto che abbiamo cambiato le caratteristiche per renderla più versatile su diversi tracciati. Monaco è sempre interessante, con il tempo imprevedibile e i sorpassi impegnativi, quindi dovrebbe essere un weekend interessante”.

Sargeant e l’importanza delle qualifiche a Monaco

“È sempre speciale correre sulle strade di Monaco. La pista è incredibilmente stretta e non lascia margine di errore. E’ fondamentale acquisire fiducia durante le sessioni di prove libere. Assicurarsi la posizione in pista è fondamentale, anche perchè è difficile sorpassare. Una situazione che rende le qualifiche molto importanti, probabilmente mai come nel corso della stagione. Come squadra cercheremo di sfruttare ogni opportunità”.