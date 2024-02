Formula 1 | Sauber, Bottas e Zhou entusiasti di cominciare la stagione dal Bahrain

F1 GP Bahrain Sauber – Nuova identità, nuova vettura e nuovi obiettivi per Valtteri Bottas e Guanyu Zhou in vista del prossimo Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2024 di Formula 1. Alle colonne del sito ufficiale del team elvetico, i due piloti hanno raccontato le proprie aspettative in vista del nuovo campionato, precisando come l’obiettivo comune sarà quello di sviluppare l’auto gara dopo gara, così da garantirsi una posizione “privilegiata” nelle zona centrale dello schieramento. Rispetto al 2023, ricordiamo, Sauber intende gareggiare stabilmente nelle posizioni all’interno della zona punti.

Bottas ansioso di tornare in vettura dopo i test

“Sono davvero impaziente di tornare alle corse: non c’è nulla di paragonabile a questa sensazione e nessun test potrà mai avvicinarsi a ciò che si sperimenta nelle battaglie ruota a ruota. Sono curioso di vedere gli equilibri che emergeranno nel corso della sessione di qualifica. Ci aspettiamo che il gruppo intorno a noi sia, ancora una volta, estremamente vicino e siamo consapevoli che dovremo estrarre il massimo da tutto per essere in cima al mied-field. Siamo fiduciosi di aver fatto un buon lavoro nei test. Ora dobbiamo continuare a migliorare per questa gara e per ognuna che seguirà.”

Zhou consapevole del lavoro da svolgere

“È finalmente giunto il momento di correre di nuovo e a stento riesco a trattenere la mia eccitazione. Questo è ciò che rende speciale il motorsport e c’è qualcosa di ancora più speciale nella prima gara della stagione, su una pista eccezionale illuminata dai riflettori. Qui ho corso la mia prima gara di Formula 1 e quindi parliamo di una gara che mi evoca sempre dei bei ricordi. Tornare qui, su questa griglia, mi fa sempre sorridere. Siamo contenti di quanto abbiamo ottenuto nei test, anche se sappiamo che è solo l’inizio di una lunga strada. Dobbiamo continuare a migliorare, non solo per questo week-end, ma anche per ogni gara che abbiamo di fronte. Ogni sessione è un’opportunità e dobbiamo sfruttarle al massimo”.