Formula 1 | Sauber, dal Bahrain parte una nuova era per la squadra

F1 Sauber GP Bahrain – In una chiacchierata concessa al sito ufficiale della squadra, Alessandro Alunni Bravi ha raccontato gli obiettivi della Sauber per il mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come ogni singolo membro del team intenda sfruttare al massimo il lavoro di sviluppo portato avanti dai tecnici sulla nuova vettura nel corso dell’inverno. La monoposto, rispetto allo scorso anno, ha offerto tanti spunti positivi nel corso dei test della settimana scorsa, rivelandosi non solo veloce, ma anche affidabile sotto vari punti di vista. Una condizione che la compagine elvetica – quest’anno denominata Stake F1 Team – intende confermare in tutte le prove di questo campionato.

Alunni Bravi pronto per il GP Bahrain

“L’inizio di una nuova stagione è sempre un momento importante, pieno di aspettative. E’ il culmine di mesi di sforzo collettivo da parte di tutti nel team e la prima volta che ci confrontiamo in modo significativo con i nostri rivali. Siamo soddisfatti del lavoro svolto durante l’inverno e nei test. Abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi nei tre giorni in pista, senza problemi significativi, e ci sentiamo pronti per il primo weekend di gara. Penso che ciò che abbiamo realizzato sia una testimonianza del lavoro di tutti a Hinwill, oltre che dei nostri partner alla Ferrari”.

Sauber vogliosa di sfruttare una base solida

Alunni Bravi, proprio in tal senso, ha ricaricato gli aspetti positivi offerti dalla nuova vettura: “Siamo grati a tutti loro per lo sforzo incessante dall’ultima stagione. Ora abbiamo una base solida e i risultati dipenderanno esclusivamente da ciò che costruiremo su di essa. Dobbiamo continuare a progredire, introdurre aggiornamenti che ci permettano di avanzare e sfruttare al massimo ogni sessione. Dobbiamo anche essere consapevoli della lunga stagione che ci aspetta. Abbiamo visto l’anno scorso che le fortune possono alternarsi. Lo sviluppo giocherà un ruolo importante nella classifica finale. Ogni sessione e ogni weekend di gara può essere l’opportunità migliore per ottenere dei risultati”.