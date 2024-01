F1 | Ferrari, per Sainz e Leclerc divertimento e preparazione sulle Dolomiti

F1 Sainz Leclerc – Divertimento e preparazione per Carlos Sainz e Charles Leclerc in vista dei primi impegni “ufficiali” di inizio febbraio.

In attesa di scoprire la nuova Rossa, la quale verrà svelata al pubblico online il prossimo …. (escluso un evento in grande stile come quello della scorsa stagione), i due portacolori della Rossa si stanno concedendo qualche giorno di relax sulle Dolomiti, alternando momenti di ricarica e dure sessioni di allenamenti, utili per arrivare pronti e preparati ai test del 21, 22 e 23 febbraio.

Il monegasco, ricordiamo, si trova sulle Dolomiti già da diversi giorni, mentre l’iberico ha raggiunto il compagno di scuderia solo poche ore fa, dato che al freddo e alla neve ha preferito il caldo e la sabbia dell’Arabia Saudita, sede della Dakar di quest’anno vinta dal papà con Audi.

🇮🇹 Day 2 in the snowy Dolomite mountains 🏔️🌶️ 🎥: carlossainz55 via Instagram stories#CarlosSainz | #ScuderiaFerrari | #F1 pic.twitter.com/N5rjQlvNCz — Carlos Sainz News (@CSainzNews_) January 22, 2024