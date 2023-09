Formula 1 | Russell in scia alle Ferrari a Marina Bay

Formula 1 GP Singapore Mercedes Russell – Commenti positivi per George Russell dopo le prime ore di attività a Singapore, teatro del 16 appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Autore del terzo tempo di giornata alle spalle delle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, l’inglese ha confermato – anche nell’ angusto tracciato di Marina Bay – l’ecletticita della W14, rivelandosi competitivo sia sul giro secco che sul passo gara. Una buona base di partenza che la squadra, grazie ai suoi consigli, cercherà di migliorare in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

“Nel complesso è stato un venerdì molto positivo”, ha affermato il portacolori della Mercedes. “La vettura ha mostrato un buon feeling con il circuito ed è decisamente migliorata tra mattina e pomeriggio, grazie alle temperature più fresche. I tempi sono stat davvero ravvicinati tra una monoposto e l’altra. La Ferrari è sembrata molto veloce, soprattutto sul giro secco, ma noi come team possiamo essere ottimisti in vista del proseguo del week-end. Faremo del nostro meglio durante la notta per sistemare il bilanciamento”.

Sul nuovo layout ha invece affermato: “Mi sto davvero godendo la guida qui a Marina Bay. Le novità del terzo settore hanno reso il tracciato più fluido ed è qualcosa che migliora decisamente l’esperienza di guida. Tutto ciò dovrebbe rendere la gara già bella ed avvincente. Anche la nuova superficie tra curva 1 e 5 rappresenta un netto miglioramento rispetto al passato. In generale direi che è stato svolto un buon lavoro”.