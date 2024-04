Formula 1 | Ferrari, presto l’arrivo di un nuovo title sponsor

F1 Ferrari HP – Dopo l’addio di Mission Winnow nel 2021, la Ferrari sarebbe pronta a riabbracciare un nuovo title sponsor per la stagione 2025 di Formula 1.

Secondo quanto riportato dalla testata sportbusiness.com, la Rossa sarebbe in trattativa con la multinazionale statunitense dell’informatica Hewlett-Packard (HP) per un accordo di sponsorizzazione da almeno 100 milioni a stagione, anche se non è ancora chiara la durata dell’accordo tra le parti.

Una novità che permetterebbe al Cavallino di ampliare la propria gamma di sponsor, la quale prevede fra i principali – al momento – i marchi Shell, VGW Play, Santander e Puma. L’accordo con HP seguirebbe sulla falsa riga quelli già presenti nel Circus fra Oracle e Red Bull Racing, partnership avviata nel 2021, e Aramco/Aston Martin, con il marchio petrolifero arabo che è diventato title sponsor della scuderia di Lawrence Stroll all’inizio di quest’anno. HP, ricordiamo, è già stata main sponsor della Williams a cavallo tra le stagioni 2000 e 2005 ed è attualmente presente nel Circus con il marchio HPE su Mercedes e Sauber.