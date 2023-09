F1 | Sainz porta la Ferrari al comando dopo il venerdì di libere a Singapore

F1 GP Singapore Ferrari Sainz – Performance ok per Carlos Sainz nella giornata giornata di libere valide per il Gran Premio di Singapore, 16° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante qualche piccola modifica da apportare in termini di bilanciamento, lo spagnolo si è detto soddfatto dei riscontri ottenuti dalla SF-23, aspetto che ovviamente fa ben sperare lui e la squadra in vista della giornata di domani. Sainz, ricordiamo, ha chiuso le libere del pomeriggio al comando davanti proprio al compagno di scuderia Charles Leclerc.

“Un venerdì positivo: la vettura è sembrata lavorare nella giusta finestra prestazionale fin dal primo giro della prima sessione, per cui nella seconda ci siamo potuti dedicare a rifinire ulteriormente il set-up”, ha rivelato lo spagnolo della Rossa. “Mi aspetto che la pista domani migliorerà ulteriormente, con ancora più grip. Vedremo in quelle condizioni quanto noi riusciremo a migliorare e quello che riusciranno a fare i nostri avversari”.