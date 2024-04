F1 | Ferrari, ufficiale: HP nuovo title sponsor

Vi avevamo dato un’anticipazione questa mattina e ora è arrivata l’ufficialità: Ferrari e HP hanno confermato una collaborazione pluriennale. L’obiettivo comune per i due marchi così iconici è quello di promuovere l’innovazione sostenibile ad accelerare l’uso di tecnologie mirate attraverso il team di Formula 1 Scuderia Ferrari, Scuderia Ferrari Esports Team, e la Scuderia Ferrari Driver Academy.

Il logo HP sarà presente sulle SF24 già nel prossimo Gran Premio che si disputerà a Miami tra due settimane con la scuderia di Maranello che godrà di un nuovo nome: Scuderia Ferrari HP. Per l’occasione, verrà presentata anche una livrea che sarà utilizzata esclusivamente per il weekend di Miami.



